Употребите необходимый модальный глагол. 1. Oh, I have left my dictionary at home. …….I take yours? 2. I???….to go not to be late. 3. You …….visit your dentist if you have problems with your teeth. 4. You ………not break the law

Английский язык
Употребите необходимый модальный глагол. 1. Oh, I have left my dictionary at home. …….I take yours? 2. I???….to go not to be late. 3. You …….visit your dentist if you have problems with your teeth. 4. You ………not break the law
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 May 2 have 3 should 4 must
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