Употребите необходимый модальный глагол. 1. Oh, I have left my dictionary at home. …….I take yours? 2. I???….to go not to be late. 3. You …….visit your dentist if you have problems with your teeth. 4. You ………not break the law
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Употребите необходимый модальный глагол. 1. Oh, I have left my dictionary at home. …….I take yours? 2. I???….to go not to be late. 3. You …….visit your dentist if you have problems with your teeth. 4. You ………not break the law
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 May 2 have 3 should 4 must
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