В каком глаголе не нужно писать мягкий знак? Щенок умывает_ся. Дети лубят кувыркат_ся.Друзьям трудно расстават_ся. Любоват_ся лесным цветком
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В каком глаголе не нужно писать мягкий знак? Щенок умывает_ся. Дети лубят кувыркат_ся.Друзьям трудно расстават_ся. Любоват_ся лесным цветком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не надо писать только в первом, потому что этот глагол отвечает на вопрос что делает? и заканчивается на ...т, а остальные глаголы отвечают на вопрос что делать? и заканчиваются на ...ть.
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