Помогите составить предложения, заранее спасибо!
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Помогите составить предложения, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мир прекрасен, безграничен и велик. Правда то есть, то нет, то не видна. В мире добро или есть, или нет, или не видно. Новый, зеленый мир открывался в лесу. Настоящая правда видна всегда. Ни богатство, ни слава, ни сила - ничего не заменит мира. Мир дает блага: покой, счастье и добро.
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