Написать сочинение на тему: мой любимый город. Желательно город Санкт-Петербург н?? можно о любом.

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Санкт-Петербург- мой любимый город! У него столько достопримечательностей : Летний дворец Петра 1, памятник Медный всадник и т. д. Он вторая столица России и первый северный город у которого население более миллиона человек! Петербург стоит на знаменитой Неве! Летом здесь можно наблюдать белые ночи! Мне так нравится Санкт-Петербург!