Решите пожалуйста . Мне нужно подробное решение очень прошу в течение 15 минут нужно . В треугольнике ABC проведены высоты AP и BQ которые пересекаются в точке M найдите угол CAB в градусах, если углы ABC =67 градусов ,amb=139...

Геометрия
Решите пожалуйста . Мне нужно подробное решение очень прошу в течение 15 минут нужно . В треугольнике ABC проведены высоты AP и BQ которые пересекаются в точке M найдите угол CAB в градусах, если углы ABC =67 градусов ,amb=139 градусов
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Гость:
Вот что то тип єтого ...
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