Сделайти пожалуйста номер 8 и 5 если сможети
Математика
Сделайти пожалуйста номер 8 и 5 если сможети
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Гость:
1)3600*2=7200(Г)- масса арбуза
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