Найдите медиану выборки 5;3;7;4;3

Алгебра
Найдите медиану выборки 5;3;7;4;3
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Гость:
Расставляем числа по возрастанию: 3  3  4  5  7 Медиана будет число, стоящее в середине:    4
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