Найдите медиану выборки 5;3;7;4;3
Алгебра
Найдите медиану выборки 5;3;7;4;3
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Расставляем числа по возрастанию: 3 3 4 5 7 Медиана будет число, стоящее в середине: 4
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