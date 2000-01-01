Моторная лодка плыла 0.3часа по озеру,всего лодка проплыла 26.5км найдите собственную скорость лодки ,если скорость течения реки 2 км/ч Пожалуйста решите!
Математика
Моторная лодка плыла 0.3часа по озеру,всего лодка проплыла 26.5км найдите собственную скорость лодки ,если скорость течения реки 2 км/ч Пожалуйста решите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2км час=2000м в 60мин 60:3=20мин 2000м:20мин=100м 26.5-100м=26500-100=26400м 26400:0.3=88км час
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