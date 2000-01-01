Моторная лодка плыла 0.3часа по озеру,всего лодка проплыла 26.5км найдите собственную скорость лодки ,если скорость течения реки 2 км/ч Пожалуйста решите!

Математика

Моторная лодка плыла 0.3часа по озеру,всего лодка проплыла 26.5км найдите собственную скорость лодки ,если скорость течения реки 2 км/ч Пожалуйста решите!

Автор: Гость