Моё любимое животное это лев. Он быстрый, сильный и отважный. Лев не чего не боится. Он всегда преодолеет его приграды. Если у него будет не выполнимая задача, он её выполнит. У льва красивый расцветок шерсти. Мне очень нравитс...

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Моё любимое животное это лев. Он быстрый, сильный и отважный. Лев не чего не боится. Он всегда преодолеет его приграды. Если у него будет не выполнимая задача, он её выполнит. У льва красивый расцветок шерсти. Мне очень нравится лев! Переведите это на английский язык.

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