Помогите написать сочинение на тему "Чичиков и Помещиков" (отношение )

Гость: Гость:

Неё нет разницы между одушевлённым и неодушевленным существом. В предложении Чичикова её пугает только одно: перспектива что-то пропустить, не взять того, что можно выручить за "мёртвые души". Коробочка не собирается уступать их Чичикову по дешевке. Гоголь наградил её эпитетом "дубиноголовая".)Эти деньжонки получаются от продажи самых разнообразных продуктов нат. хоз-ва. Коробочка поняла выгоду торговли и после долгих уговоров соглашается продать такой необычный товар, как мёртвые души При переходе к образу Ноздрева Гоголь подчеркивает контраст между ним и коробочкой. В противоположность неподвижной помещице Ноздрев отличается удалью и "широким размахом натуры". Он подвижен, готов заняться любым делом, незадумываясь каким, но вся его активность лишена идеи и цели.Поэтому все его порывы заканчиваются так же легко, как и начинаются, без каких-либо положительных итогов:"Всё заканчивается или пустяками, или всевозможными историями". Его активность направлена на прожигание жизни. Он кутила и лихач. Ноздрев оказывается повсюду, где его могут ожидать удовольствия жизни. В отличие от Коробочки, Ноздрев не склонен к мелкому скопидомству. Его идеал - люди, всегда умеющие весело прожигать жизнь, не обремененные никакими заботами. В главе о Ноздреве мало деталей, отражающих быт его крепостных крестьян, но само описание помещика даёт исчерпывающую информацию об этом, поскольку для Ноздрева крепостные люди и имущество - равнозначные понятия. Оба являются источником прожигания жизни. Везде, где появляется Ноздрев, там кутерьма, скандал. В понимани Ноздрева его жизнь наполнена смыслом. В этом отношении он напоминает манилова, но отличается тем, что любит приврать, приукрасить. В разговоре с Чичиковым он хвастается абсолютно всем: жеребцом , прудом, собакой, - и в своей лжи просто не истощим. Ложь для самой лжи. В отношении с людьми Ноздрев свободен от каких-то норм и принципов. Он легко сходится с людьми , но не остаётся верен своему слову, не чьему-либо другому. В стремлении Ноздрева внести разлад в чужую жизнь чувствуется желание всем напакостить. В итоге, вся многосторонность героя лишена какого-либо положительного начала.Гоголь Ноздрева назвал "историческим человеком".(" Ноздрев был в некотором отношении исторический человек")Ни на одном собрании,где он был, не обходилось без историй. В отличие от Ноздрева Собакевича нельзя причислить людям, витающим в облаках. Этот герой твёрдо стоит на земле, не тешит себя иллюзиями, трезво оценивает людей и жизнь, умеет действовать и добиваться того, чего хочет. При хар-ке его быта Гоголь во всем отмечает основательность и фундаментальность. Это естественные черты жизни Собакевича. На нём и на обстановке его дома лежит печать неуклюжести, уродливости. Физическая крепость и неуклюжесть выступает в облике самого героя. "Он был похож на средней величины медведя",- пишет о нем Гоголь. В Собакевиче преобладает животное начало. Он лишен каких бы то ни было духовных запросов,далек от мечтательности, философствования и благородных порывов души Смысл его жизни состоит в насыщении желудка. Сам он отрицательно относится ко всему, что связано с культурой и просвещением:" Просвещение - вредная выдумка". В нем уживается поместный существователь и накопитель. В отличие от Коробочки, он хоршо понимает окружающую обстановку и понимает время, в которое он жвёт, знает людей.В отличие от остальных помещиков он сразу понял сущность Чичикова. Собакевич - это хитрый пройдоха, наглый делец, которого трудно провести. Всё окружающее он оценивает лишь с точки зрения своей выгоды.В его разговоре с Чичиковым раскрывается психология кулака, умеющего заставить крестьян трудиться на себя и извлечь из этого максимальную выгоду. Он прямолинеен, достаточно груб и никому ни во что не верит. В отличие от Манилова, в его восприятии все люди - разбойники, негодяи, дураки.( в доме Собакевича все удивительно напоминало его самого. Каждая вещь как бы говорила:"И я тоже Собакевич" Последний помещик, которого