Как склонить Р.п. слова край
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Как склонить Р.п. слова край
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Край,в родительном падеже будет -чего?-края.
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