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Помогите кто нибудь плиз ну умоляю
Окружающий мир
Помогите кто нибудь плиз ну умоляю
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На рисунке изображены график функции у = f ( × ) и касательная к нему в точке с абсциссой Хо. Найдите значение производной функции f ( × ) в точке Хо.
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