Помогите кто нибудь плиз ну умоляю

Окружающий мир
Помогите кто нибудь плиз ну умоляю
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Гость:
сфоткай ещё раз расплывчато получилось
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