Спишите отрывки из стихотворений афанасия афанасьевича фета

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Спишите отрывки из стихотворений афанасия афанасьевича фета
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