Помогите написать текст на английский про место которое я хотела бы посетить (Лон??он)!!!!! НАДО СРОЧНО!!!!!

There are many places in the world worth visiting. But my dream is to visit London the capital of Great Britain. There are some reasons why I want to go there. The first and perhaps the most important is that we learn about its places of interest during our English lessons. We all know Big Ben, the Tower, Buckingham Palace etc(etcetera). And the second reason is that I am eager to see the Queen. I've never seen a real king or queen in my life. If I go to London I will be able to see them. В мире много мест, которые стоит посетить. Но моя мечта-это посетить Лондон, столицу Великобритании. Для этого есть несколько причин, почему я хочу поехать туда. Первая и, возможно, самая важная заключается в том, что мы учим про достопримечательности Лондона во время уроков английского языка. Мы все знаем Биг Бен, Тауэр, Букингемский дворец и т.д. А вторая причина-это я очень хочу увидеть королеву. Я никогда не видела настоящих короля и королеву в моей жизни. Если я поеду в Лондон, я смогу их увидеть.