Помогите,пожалуйста! Бросаем симметричную монету 50 раз Решка выпала 23 раза, орел-27. Найти вероятность выпадения решки, и вероятность выпадения орла.

Алгебра
Помогите,пожалуйста! Бросаем симметричную монету 50 раз Решка выпала 23 раза, орел-27. Найти вероятность выпадения решки, и вероятность выпадения орла.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность выпадения решки: 23/50=0,46 Вероятность выпадения орла: 27/50=0,54
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