Определите плотность водяного пара в воздухе, который находится при температуре 100 °С, если известно, что относительная влажность этой порции воздуха равна 30%. Ответ округлите до сотых долей

Физика

Определите плотность водяного пара в воздухе, который находится при температуре 100 °С, если известно, что относительная влажность этой порции воздуха равна 30%. Ответ округлите до сотых долей

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