Определите плотность водяного пара в воздухе, который находится при температуре 100 °С, если известно, что относительная влажность этой порции воздуха равна 30%. Ответ округлите до сотых долей
Физика
Определите плотность водяного пара в воздухе, который находится при температуре 100 °С, если известно, что относительная влажность этой порции воздуха равна 30%. Ответ округлите до сотых долей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) φ = p / p(н), откуда искомая величина равна p = φ * p(н) 2) По Менделееву-Клапейрону (рассматриваем молекулы водяного пара как идеальный газ): P V = m R T / M <=> P = p R T / M p = P M / R T P = 10^5 Па, M (вода) = 18*10^-3 кг / м^3 считаем: p = 10^5 * 18*10^-3 / 8,31 * 373 = 18*10^2 / 3099,63 = 0,580 кг / м^3 теперь можем определить плотность водяного пара: p = 0,3 * 0,580 = 0,174 кг / м^3
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