Переведите пожалуйста: Im Schutz ihrer Höhlen und Hütten erzählten die Urmenschen einander, was mit ihnen draußen passierte. Oft hatten Überschwemmungen ihr Land verwüstet, fremde Völkerscharen waren eingebrochen, was har...

Немецкий язык

Переведите пожалуйста: Im Schutz ihrer Höhlen und Hütten erzählten die Urmenschen einander, was mit ihnen draußen passierte. Oft hatten Überschwemmungen ihr Land verwüstet, fremde Völkerscharen waren eingebrochen, was harte Kämpfe mit Sieg oder Tod mitbrachte. Oder am Himmel war ein Komet erschienen. Das erzählten die Alten den Jungen immer wieder, und diese erzählten es der nächsten Generation.So entstanden zahlreiche Geschichten vom Leben auf diesei Erde, dann auch von den Mächten, die die Erde geschaffen hatten. Daraus erwuchsen Märchen, Sagen und Legenden, wie auch Religion von hier ausging. Alles Wissen vom Leben, das sich die Urmenschen erw arben, war in diesen Geschichten enthalten. Mit jeder Stufe des Fortschritts, die sich die Menschen erkämpften, entwickelte sich das mündliche Schaffen des Menschen. Am Ende dieses Weges steht die heutige Dichtung. Das Gedicht wie der Roman, das Drama wie die Novelle gehen auf diese Uranfänge zurück.

