С каким нлаголам 《не》 пишется слитно? (не) победить. (не)кидай. (не)сломиться.(не)до??мевать
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С каким нлаголам 《не》 пишется слитно? (не) победить. (не)кидай. (не)сломиться.(не)до??мевать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕ победить,НЕ кидай,НЕ сломиться,Недоумевать.
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