№804 (3,5) Найдите значение выражения: 3) 3 9/14 : (1 3/7 - 5/21 * 0,9) - 0,76=? 5)(9/22 + 1 12/33) * 1,32 - 8/13 * 0,1625 РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,заранее спасибо
Математика
№804 (3,5) Найдите значение выражения: 3) 3 9/14 : (1 3/7 - 5/21 * 0,9) - 0,76=? 5)(9/22 + 1 12/33) * 1,32 - 8/13 * 0,1625 РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 2 1 43 9/14:(1 3/7-5/21*0,9)-0,76=2,241) 5/21*0,9=5/21*9/10=1/7*3/2=3/142) 1 3/7-3/14=10/7-3/14=20/14-3/14=17/143) 3 9/14:17/14=51/14*14/17=34) 3-0,76=2,24 1 2 4 3(9/22+ 1 12/33)*1,32-8/13*0,1625= 2 6/251) 9/22+1 12/33=9/22+45/33=27/66+90/66=117/662) 117/66*1,32=117/66*1 32/100=117/66*1 8/25=117/66*33/25=117/503) 8/13*0,1625=8/13*1625/10000=8/13*13/80=1/104) 117/50-1/10=117/50-5/50=112/50=56/25=2 6/25
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