Провідміняти числівник 8 990
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Провідміняти числівник 8 990
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. вісім тисяч дев'ятсот дев' яносто дев'ять Р. вісьми тисяч дев'ятсот дев' яносто дев' ять Д. вісьмом тисячам дев' ятсот дев'яностим З. вісьми тисяч дев'ятсот дев' яносто О. вісьмома тисячами дев' ятсот дев' яносто М. восьми тисячах дев' ятсот дев' яносто
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