И я понял что приближается наш с ним праздник. Синтаксический разбор предложения ??лиз помогите!!!
Русский язык
И я понял что приближается наш с ним праздник. Синтаксический разбор предложения ??лиз помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, не восклицательное, сложное, полное. Основа: Я понял, приближается праздник.
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