Какие есть способі лечения ран у берез во время сбора березового сока? Нужно для тетрадки,что-бі біло написано не статьей.

Окружающий мир
Какие есть способі лечения ран у берез во время сбора березового сока? Нужно для тетрадки,что-бі біло написано не статьей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую очередь берёзовый сок нужно брать осторожно, чтобы дерево не пострадало, затем можно обвязать какой-либо повязкой, а позднее закрасить это место краской и ждать обрастания корой вновь. Удачи!
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