Переведите следующие прилагательные и образуйте их сравнительную и превосходную степени. Образец: easy – легкий; easy – easier – the easiest New, modern, dry, clear, bright, calm, comfortable, painful, nervous, attractive, l...

Английский язык
Переведите следующие прилагательные и образуйте их сравнительную и превосходную степени. Образец: easy – легкий; easy – easier – the easiest New, modern, dry, clear, bright, calm, comfortable, painful, nervous, attractive, little, bad.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
New- newer-the newest; modern- more modern-the most morden; dry- drier-the driest; clear- clearer-the clearest; bright- brighter-the brightest; calm-calmer-the calmest;comfortable-more comfortable-the most comfortable;также и следующие три слова little-less-the least, bad-worse-the worst
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