Переведите следующие прилагательные и образуйте их сравнительную и превосходную степени. Образец: easy – легкий; easy – easier – the easiest New, modern, dry, clear, bright, calm, comfortable, painful, nervous, attractive, l...

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Переведите следующие прилагательные и образуйте их сравнительную и превосходную степени. Образец: easy – легкий; easy – easier – the easiest New, modern, dry, clear, bright, calm, comfortable, painful, nervous, attractive, little, bad.

Автор: Гость