Первые три задания кроме !!4!!! 1 полностью 2-3 только 1-3-5 Пожалуйста помогитеееее??еееееееееееее
Алгебра
Первые три задания кроме !!4!!! 1 полностью 2-3 только 1-3-5 Пожалуйста помогитеееее??еееееееееееее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I-мнимая еденица=-1 (2) 1)z1+z2=4;z1-z2=2 2)z1+z2=5-6=-1;z1-z2=11 3) z1+z2=-2;z1-z2=-2 4) z1+z2=3-5=-2;z1-z2=8 (3) 1)25 2)0 3)-1 4)1
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