Образуйте от сложных количественных числительных сложные порядковые

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Образуйте от сложных количественных числительных сложные порядковые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тысяча девятьсот сорок пять === Тысяча девятьсот сорок пятый  Двести восемьдесят два ==== двести восемьдесят второй

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