В пишите в предложение подходящие по смыслу имена прилагательные. в лесу на солне??ной полянке расцвели гвоздика, ромашка, колокольчик

Русский язык

В пишите в предложение подходящие по смыслу имена прилагательные. в лесу на солне??ной полянке расцвели гвоздика, ромашка, колокольчик

Автор: Гость