В пишите в предложение подходящие по смыслу имена прилагательные. в лесу на солне??ной полянке расцвели гвоздика, ромашка, колокольчик
Русский язык
В пишите в предложение подходящие по смыслу имена прилагательные. в лесу на солне??ной полянке расцвели гвоздика, ромашка, колокольчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в летнем лесу ,на солнечной полянке, расцвели: прекрасные гвоздика, ароматные ромашка, серенневый колокольчик
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