Две вороны сидели на одной ветке ,но после того,как прогремел гром,они,испугавшись,разлетелись в разные стороны.Какое расстояние было между ними,через 5 минут,если скорость первой вороны 10 м/с,а второй 12м/с?
Математика
Две вороны сидели на одной ветке ,но после того,как прогремел гром,они,испугавшись,разлетелись в разные стороны.Какое расстояние было между ними,через 5 минут,если скорость первой вороны 10 м/с,а второй 12м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 м/сек=600 м/мин (10*60=600) 12 м/сек=720 м/мин (12*60=720) 600 м/мин+720 м/мин=1320 м/мин (скорость удаления друг от друга) 1320 м/мин*5 мин=6600 м (S=Vt) Ответ: через 5 минут расстояние между ними будет 6600 м (6 км 600 м)
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