Две вороны сидели на одной ветке ,но после того,как прогремел гром,они,испугавшись,разлетелись в разные стороны.Какое расстояние было между ними,через 5 минут,если скорость первой вороны 10 м/с,а второй 12м/с?

Математика

Две вороны сидели на одной ветке ,но после того,как прогремел гром,они,испугавшись,разлетелись в разные стороны.Какое расстояние было между ними,через 5 минут,если скорость первой вороны 10 м/с,а второй 12м/с?

Автор: Гость