Выполнен опыт с двумя стаканами воды первый стакан нагрели предав ему 1 дж количество теплоты второй стакан подняли вверх совершив работу 1 дж.изменилась ли веутренняя энергия в первом и во втором стаканах?
Физика
Выполнен опыт с двумя стаканами воды первый стакан нагрели предав ему 1 дж количество теплоты второй стакан подняли вверх совершив работу 1 дж.изменилась ли веутренняя энергия в первом и во втором стаканах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мерой внутренней энергии является температура. Следовательно внутренняя энергия увеличится у стакана, которому передано 1 Дж теплоты, а у второго стакана она не изменится.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какие есть способі лечения ран у берез во время сбора березового сока? Нужно для тетрадки,что-бі біло написано не статьей.
Русский язык
В пишите в предложение подходящие по смыслу имена прилагательные. в лесу на солне??ной полянке расцвели гвоздика, ромашка, колокольчик
Английский язык
Переведите следующие прилагательные и образуйте их сравнительную и превосходную степени. Образец: easy – легкий; easy – easier – the easiest N...