Выполнен опыт с двумя стаканами воды первый стакан нагрели предав ему 1 дж количество теплоты второй стакан подняли вверх совершив работу 1 дж.изменилась ли веутренняя энергия в первом и во втором стаканах?

Физика

Выполнен опыт с двумя стаканами воды первый стакан нагрели предав ему 1 дж количество теплоты второй стакан подняли вверх совершив работу 1 дж.изменилась ли веутренняя энергия в первом и во втором стаканах?

Автор: Гость