5*(64-x)=250. 30*x-40=260. x:4-95=125. 999x=223*4. y:7=323-299. c-145=28*9. 2*(300+x)=600
Математика
5*(64-x)=250. 30*x-40=260. x:4-95=125. 999x=223*4. y:7=323-299. c-145=28*9. 2*(300+x)=600
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*(64-x)=250 320-5х=250 -5х=250-320 -5х=-70 х=70:5 х=14 30*x-40=260 30х=260+40 30х=300 х=300:30 х=10 x:4-95=125. х:4=125+95 х:4=220 х=220*4 х=880 999x=223*4 999х=892 х=892:999 х=0,892 y:7=323-299 у:7=24 у=24*7 у=168 c-145=28*9 с-145=252 с=252+145 с=397 2*(300+x)=600 600+2х=600 2х=600-600 2х=0 х=0
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