ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ПРОШУ ВАС, ПОМОГИТЕ! :((((((((((( В 12 ч. 20 мин. от пристани на озере отошла м??торная лодка. В 16 ч. 20 мин. в этом же направлении отчалил теплоход. Через какое время теплоход догонит моторную лодку, если ее ско...

Гость: Гость:

За 4 часа ( с 12ч.20мин. до 16ч.20мин.) лодка проплыла 15*4=60 км. То же расстояние теплоход пройдет за 2 ч. (60:30). За эти 2 ч. лодка пройдет еще 30 км (15*2). И еще за 2 ч . лодка пройдет 30 км, а теплоход 60 км. В итоге и лодка, и теплоход пройдут по 120 км.То есть, через 4 часа после отплытия теплохода они встретятся.