Составь сложное предложение о кабинете в офисе со словами карандаш, календарь, га??ета, телефон

Гость: Гость:

Когда я зашел в свой кабинет, я обнаружил, что календарь, стоявший на моем столе, лежал под ним, телефон был отключён, а газета была за 24 января двух тысячи первого года, все карандаши были сломаны и разбросаны возле окна. такое сойдет?