Прочитай Найди грамматическую основу в каждом предложении Спиши подчеркни подле??ащее и сказуемое в каждом предложении укажи какие частями речи они выражены стояло жара

Русский язык

Прочитай Найди грамматическую основу в каждом предложении Спиши подчеркни подле??ащее и сказуемое в каждом предложении укажи какие частями речи они выражены стояло жара

Автор: Гость