Складіть вірш про природу
Українська мова
Складіть вірш про природу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа України- це гордість для людини. Сидить метелик на ромашці все це в радість навіть маленькій букашці. Все це гарно та красиво.
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