Решите задачу 4 класс. Канистра с бензином весит 16кг 325г , а пустая канистра весит 2 ??г 550 г. Сколько литров бензина в канистре, если 1 литр бензина весит 725г?

Математика

Решите задачу 4 класс. Канистра с бензином весит 16кг 325г , а пустая канистра весит 2 ??г 550 г. Сколько литров бензина в канистре, если 1 литр бензина весит 725г?

Автор: Гость