Решите задачу 4 класс. Канистра с бензином весит 16кг 325г , а пустая канистра весит 2 ??г 550 г. Сколько литров бензина в канистре, если 1 литр бензина весит 725г?

Математика
Решите задачу 4 класс. Канистра с бензином весит 16кг 325г , а пустая канистра весит 2 ??г 550 г. Сколько литров бензина в канистре, если 1 литр бензина весит 725г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16кг. 325г. - 16325г.2кг. 550г. - 2550г.1)16325-2550=13775 (грамм) - бензина в канистре2)13775:725=19 (литров) - бензина в канистреОтвет: 19 литров.

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