Текст 5-7 речень на тему хто такий боягуз СРОЧНО!!!!!!20 балів

Українська література
Текст 5-7 речень на тему хто такий боягуз СРОЧНО!!!!!!20 балів
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боягуз це той , хто завжди всього боїться.Він боїться підійти і поговорити з кимось, він боїться щось зробити неправильно.Треба перебороти свій страх, і нічого не боятися адже боягузам дкже важко в нашому світі...
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