Если ли среди домашних животных хищники? Назови всеядных домашних животных?
Окружающий мир
Если ли среди домашних животных хищники? Назови всеядных домашних животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это если только кошки и собаки, которые едят и мясо и молоко, некоторые даже овощи
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