Чему научился Васютка ы тайге в рассказе "Васюткино озеро"

Литература
Чему научился Васютка ы тайге в рассказе "Васюткино озеро"
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Автор: Гость
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Гость:
Терпению, мужеству, не падать силой духа 
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