Чему научился Васютка ы тайге в рассказе "Васюткино озеро"
Литература
Чему научился Васютка ы тайге в рассказе "Васюткино озеро"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Терпению, мужеству, не падать силой духа
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