ОКРУГЛИТЕ: 745,643; 707,3988;845,346 до десятых . 0,2254; 139,5062 до сотых. 983,98;342,24 до единиц
Математика
ОКРУГЛИТЕ: 745,643; 707,3988;845,346 до десятых . 0,2254; 139,5062 до сотых. 983,98;342,24 до единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
745,643=745,6 707,3988=707,4 845,346=845,3 0,2254=0,23 139,5062=139,51 983,98=984 342,24=342
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