ОКРУГЛИТЕ: 745,643; 707,3988;845,346 до десятых . 0,2254; 139,5062 до сотых. 983,98;342,24 до единиц

Математика

ОКРУГЛИТЕ: 745,643; 707,3988;845,346 до десятых . 0,2254; 139,5062 до сотых. 983,98;342,24 до единиц

Автор: Гость