1,5 (1+x)=4,5; 2 (x-7)=1
Математика
1,5 (1+x)=4,5; 2 (x-7)=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5 (1+x)=4,5 1,5+15,х=4,5 1,5х=4,5-1,5 1,5х=3 х=3:1,5 х=2 проверка 1,5(1+2)=4,5 1,5*3=4,5 4,5=4,5 ответ 2 2 (x-7)=1 2х-14=1 2х=1+14 2х=15 х=15:2 х=7,5 проверка 2(7,5-7)=1 2*0,5=1 1=1 ответ 7,5
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