Из пунктов а и б удаленных друг от друга на 200 км,одновременно в одном направлении ??ыехали автобус и велосипедист. велосепедист едет со скоростью 10км/ч, а автобус догоняет его со скоростью 60км/ч. когда произойдет встреча?

Математика

Из пунктов а и б удаленных друг от друга на 200 км,одновременно в одном направлении ??ыехали автобус и велосипедист. велосепедист едет со скоростью 10км/ч, а автобус догоняет его со скоростью 60км/ч. когда произойдет встреча?

Автор: Гость