Из пунктов а и б удаленных друг от друга на 200 км,одновременно в одном направлении ??ыехали автобус и велосипедист. велосепедист едет со скоростью 10км/ч, а автобус догоняет его со скоростью 60км/ч. когда произойдет встреча?
Математика
Из пунктов а и б удаленных друг от друга на 200 км,одновременно в одном направлении ??ыехали автобус и велосипедист. велосепедист едет со скоростью 10км/ч, а автобус догоняет его со скоростью 60км/ч. когда произойдет встреча?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А из одной точки? если да то кто раньше выехал?
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