На рисунке изображены график функции у = f ( × ) и касательная к нему в точке с абсциссой Хо. Найдите значение производной функции f ( × ) в точке Хо.
Алгебра
На рисунке изображены график функции у = f ( × ) и касательная к нему в точке с абсциссой Хо. Найдите значение производной функции f ( × ) в точке Хо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tg(a)= -21/12 tg(a)=-1.75 Минус, потому что угол наклона тупой
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