На рисунке изображены график функции у = f ( × ) и касательная к нему в точке с абсциссой Хо. Найдите значение производной функции f ( × ) в точке Хо.

Алгебра

На рисунке изображены график функции у = f ( × ) и касательная к нему в точке с абсциссой Хо. Найдите значение производной функции f ( × ) в точке Хо.

Автор: Гость