Прошу помогите очень надо! ;( надо решить.
Математика
Прошу помогите очень надо! ;( надо решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3x-6=0 3x=6 перенос с противоположным знаком X=6:3 X=2
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