Какие типы климата имеет Западно Сибирская равнина? Напишите только название кл??мата, например: "Умеренно-континентальный" больше мне ничего от вас не нужно. Заранее спасибо! ;-) .

География

Какие типы климата имеет Западно Сибирская равнина? Напишите только название кл??мата, например: "Умеренно-континентальный" больше мне ничего от вас не нужно. Заранее спасибо! ;-) .

Автор: Гость