Какие типы климата имеет Западно Сибирская равнина? Напишите только название кл??мата, например: "Умеренно-континентальный" больше мне ничего от вас не нужно. Заранее спасибо! ;-) .
География
Какие типы климата имеет Западно Сибирская равнина? Напишите только название кл??мата, например: "Умеренно-континентальный" больше мне ничего от вас не нужно. Заранее спасибо! ;-) .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Континентальный климат
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