Решите плез срочно!!!!!!!!! В14
Математика
Решите плез срочно!!!!!!!!! В14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хкм/ч-скорость первого х-1)км/ч-скорость второго на первой половине пути 66км-ч- на второй половине пути S/x ч-время движения 1-ого; S/(2(x-11)+ s/(2*66)-время движения второго В пункт В пришли одновременно, получим уравнение S/x=S/(2(x-11))+S/(2*66) 1/x=1/(2(x-11))+1/(2*66); x≠0 66*2*(x-11)=66x+x^2-11x x^2-132x-11x+66x+1452=0 x^2-77x+1452=0 D=77^2-4*1452=5929-5808=121 x1=(77-11)/2=33 x2=(77+11)/2=44 По условию v>42 44км/ч-скорость второго Ответ.44км/ч
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