С помощью тоблицы дополни условия задачи.Реши ее. У жука ____лап,у рыси_____.На сколько лап у рыси меньше,чем у _____?Решение :_____
Математика
С помощью тоблицы дополни условия задачи.Реши ее. У жука ____лап,у рыси_____.На сколько лап у рыси меньше,чем у _____?Решение :_____
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У жука 6 лап, у рыси 4 . на сколько лап у рыси меньше, чем у жука? 6-4=2 на 2 лапы у рыси меньше
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