Запиши выражения и вычисли их значения. К сумме 5 и 3 прибавить сумму чисел 9 и 2. Из суммы чисел 6 и 13 вычесть сумму чисел 10 и 3. К числу 13 прибавить разность чисел 20 и 17
Математика
Запиши выражения и вычисли их значения. К сумме 5 и 3 прибавить сумму чисел 9 и 2. Из суммы чисел 6 и 13 вычесть сумму чисел 10 и 3. К числу 13 прибавить разность чисел 20 и 17
Ответ(ы) на вопрос:
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1) (5+3) + (9+2)= 19 2) (6+13) - (10+3)=6 3) 13+(20-17)=16
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