Запиши выражения и вычисли их значения. К сумме 5 и 3 прибавить сумму чисел 9 и 2. Из суммы чисел 6 и 13 вычесть сумму чисел 10 и 3. К числу 13 прибавить разность чисел 20 и 17

Математика

Запиши выражения и вычисли их значения. К сумме 5 и 3 прибавить сумму чисел 9 и 2. Из суммы чисел 6 и 13 вычесть сумму чисел 10 и 3. К числу 13 прибавить разность чисел 20 и 17

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