Подсчитай, на сколько скорость иглохвостого стрижа больше скорости ласточки. Ско??ость иглохвостого стрижа 170 км ч, а ласточки 30-40 м с. Для удобства вычислений вырази скорость ласточки в км ч. Помогите срочно! Заранее спасибо.

Математика

Подсчитай, на сколько скорость иглохвостого стрижа больше скорости ласточки. Ско??ость иглохвостого стрижа 170 км ч, а ласточки 30-40 м с. Для удобства вычислений вырази скорость ласточки в км ч. Помогите срочно! Заранее спасибо.

Автор: Гость