Подсчитай, на сколько скорость иглохвостого стрижа больше скорости ласточки. Ско??ость иглохвостого стрижа 170 км ч, а ласточки 30-40 м с. Для удобства вычислений вырази скорость ласточки в км ч. Помогите срочно! Заранее спасибо.
Математика
Подсчитай, на сколько скорость иглохвостого стрижа больше скорости ласточки. Ско??ость иглохвостого стрижа 170 км ч, а ласточки 30-40 м с. Для удобства вычислений вырази скорость ласточки в км ч. Помогите срочно! Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость ласточки=30-40м/с;⇒ 30м/с=30·3600/1000=108км/ч; 40м/с=40·3600/1000=144км/ч; если скорость30м/с,то на: 170-108=62км/час больше; если скорость40м/с,то на 170-144=26км/час больше
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