Очень краткая биография Пастернака. Ну плез.

Литература
Очень краткая биография Пастернака. Ну плез.
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Гость:
Бори́с Леони́дович Пастерна́к (29 января [10 февраля] 1890, Москва — 30 мая 1960, Переделкино, Московская область) — русский писатель, поэт, переводчик; один из крупнейших поэтов XX века. Первые стихи Пастернак опубликовал в возрасте 23 лет[4]. В 1955 году Пастернак закончил написание романа «Доктор Живаго». Через три года писатель был награждён Нобелевской премией по литературе, вслед за этим он был подвергнут гонениям со стороны советского правительства.

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