ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ТОГО ЧТО Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК ПЛИЗ СРОЧНО

Технология
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ТОГО ЧТО Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК ПЛИЗ СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы возвращаются и им нужно где то есть. Я стою скворечник что бы их накормить. Потому что теплеет после зимы не чем им питатся.
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