Морфологический разбор слова от загара

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Морфологический разбор слова от загара
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. От загара - существительное, обозначает предмет. 2. Начальная форма - загар. 3. Нарицательное, неодушевленное, мужской род, 2 склонение. 4. Единственное число, родительный падеж. 5. В предложении является дополнением.
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